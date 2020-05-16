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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

طقس الأحد شديد الحرارة نهارًا لطيف ليلا.. العظمى بالقاهرة 42

السبت 16/مايو/2020 - 03:22 م
الأرصاد
الأرصاد
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يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود غدا، الأحد، طقس شديد الحرارة، والرياح معتدلة تنشط أحيانا نهارا، لطيف ليلا على القاهرة والوجه البحري، بينما يكون مائلا للحرارة، والرياح معتدلة نهارا، لطف ليلا على السواحل الشمالية.

وعلى شمال وجنوب الصعيد: يسود طقس شديد الحرارة، والرياح معتدلة تنشط أحيانا على جنوب سيناء نهارا، معتدل ليلا، وتكون هناك أمطار خفيفة على مناطق متفرقة من القاهرة وخفيفة إلى متوسطة تكون رعدية أحيانا على مناطق متفرقة من شمال وجنوب الصعيد وسلاسل جبال البحر الأحمر وجنوب سيناءت قد تصل لحد السيول على فترات متقطعة من اليوم.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون معتدلة، وارتفاع الموج فيه من متر ونصف المتر إلى مترين، والرياح السطحية شمالية شرقية.

وبالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون خفيفة إلى معتدلة، وارتفاع الموج فيه من متر إلى متر ونصف المتر، والرياح السطحية شمالية غربية.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا على محافظات ومدن مصر:

العظمى الصغرى

القاهرة 42 24
الإسكندرية 33 22
وادي النطرون 42 22
طنطا 41 23
شبين الكوم 41 23
دمنهور 37 22
بلطيم 33 22
مطروح 27 18
السلوم 29 18
سيوة 43 20
بورسعيد 29 23
دمياط 29 23
الزقازيق 41 23
المنصورة 41 22
الإسماعيلية 41 21
السويس 41 23
العريش 32 22
رفح 33 21
رأس سدر 39 25
نخل 40 21
نويبع 38 27
طابا 36 25
كاترين 32 19
الطور 33 22
شرم الشيخ 42 27
الغردقة 39 25
مرسى علم 37 25
الفيوم 42 24
بني سويف 42 24
المنيا 42 24
أسيوط 42 25
سوهاج 43 26
قنا 43 27
الأقصر 44 28
أسوان 44 27
إدفو 44 26
أبوسمبل 43 25
الوادي الجديد 44 26
شلاتين 38 27
أبورماد 36 27
حلايب 35 28
رأس حدربة 35 26

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