طقس الأحد شديد الحرارة نهارًا لطيف ليلا.. العظمى بالقاهرة 42

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود غدا، الأحد، طقس شديد الحرارة، والرياح معتدلة تنشط أحيانا نهارا، لطيف ليلا على القاهرة والوجه البحري، بينما يكون مائلا للحرارة، والرياح معتدلة نهارا، لطف ليلا على السواحل الشمالية.وعلى شمال وجنوب الصعيد: يسود طقس شديد الحرارة، والرياح معتدلة تنشط أحيانا على جنوب سيناء نهارا، معتدل ليلا، وتكون هناك أمطار خفيفة على مناطق متفرقة من القاهرة وخفيفة إلى متوسطة تكون رعدية أحيانا على مناطق متفرقة من شمال وجنوب الصعيد وسلاسل جبال البحر الأحمر وجنوب سيناءت قد تصل لحد السيول على فترات متقطعة من اليوم.وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون معتدلة، وارتفاع الموج فيه من متر ونصف المتر إلى مترين، والرياح السطحية شمالية شرقية.وبالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون خفيفة إلى معتدلة، وارتفاع الموج فيه من متر إلى متر ونصف المتر، والرياح السطحية شمالية غربية.وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا على محافظات ومدن مصر:العظمى الصغرىالقاهرة 42 24الإسكندرية 33 22وادي النطرون 42 22طنطا 41 23شبين الكوم 41 23دمنهور 37 22بلطيم 33 22مطروح 27 18السلوم 29 18سيوة 43 20بورسعيد 29 23دمياط 29 23الزقازيق 41 23المنصورة 41 22الإسماعيلية 41 21السويس 41 23العريش 32 22رفح 33 21رأس سدر 39 25نخل 40 21نويبع 38 27طابا 36 25كاترين 32 19الطور 33 22شرم الشيخ 42 27الغردقة 39 25مرسى علم 37 25الفيوم 42 24بني سويف 42 24المنيا 42 24أسيوط 42 25سوهاج 43 26قنا 43 27الأقصر 44 28أسوان 44 27إدفو 44 26أبوسمبل 43 25الوادي الجديد 44 26شلاتين 38 27أبورماد 36 27حلايب 35 28رأس حدربة 35 26