الإمارات تقدم مساعدات إنسانية لليمن

قدمت دولة الإمارات العربية المتحدة عبر ذراعها الإنسانية " هيئة الهلال الأحمر " 1000 سلة غذائية تزن حوالي 43 طنا لأهالي مديرية دوعن بمحافظة حضرموت اليمنية استفاد منها 5 آلاف شخص.وذكرت وكالة الانباء الاماراتية اليوم السبت - أن ذلك يأتي في إطار جهود دولة الإمارات الإغاثية والإنسانية لمساعدة أهالي محافظة حضرموت لتطبيع أوضاعهم الإنسانية في إطار خطة عاجلة وضعتها " هيئة الهلال الأحمر " للتدخل الإنساني والتخفيف عن الأسر المتضررة التي تأثرت بشكل مباشر من توقف العمل ومنع التجول الذي يطبق في اليمن كإجراء احترازي للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد كوفيد -19.كما وزعت هيئة الهلال الأحمر كسوة العيد على أسر الشهداء بمحافظة شبوة وذلك فى إطار الجهود التي تبذلها الدولة لمساعدة الأسر التي فقدت معيلها.حيث وزع فريق الهيئة 1100 قسيمة مشتريات من عدة مراكز تجارية بمحافظة شبوة استهدفت أسر الشهداء والأيتام وأسر الأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة والأسر الأشد حاجة والتي اقتنت ما يناسب أطفالها عبر منحهم كوبونات شرائية من أكبر المعارض الموجودة بالمدينة حتى يستطيعوا مشاركة أقرانهم فرحة العيد.