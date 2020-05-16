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السبت 16 مايو 2020 الموافق 23 رمضان 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

10 % من تجارة الشركات في ألمانيا تلاحقها الإفلاس

السبت 16/مايو/2020 - 03:19 م
ألمانيا
ألمانيا
وكالات
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رغم التخفيف التدريجي للقيود المفروضة على الحياة العامة بسبب جائحة كورونا، أعرب 10% من تجار التجزئة في ألمانيا عن مخاوفهم من مواجهة الإفلاس.

وفي استطلاع أجرته غرفة التجارة والصناعة الألمانية مطلع الشهر الجاري، وشمل نحو 10 آلاف شركة، ذكر 40% من المشاركين أنهم يعتزمون تقليص استثماراتهم هذا العام، وشكا نحو ثلث المشاركين من نقص السيولة المالية.

وقال إيليا نوتناجل، من الإدارة التنفيذية للغرفة: "هذه نتيجة مفزعة"، مضيفا أن الحل السليم هو إطلاق حزمة إجراءات شاملة لتخفيف الأعباء عن الشركات.

وتتوقع 50% من الشركات عودة النشاط الاقتصادي إلى طبيعته خلال هذا العام، ويتوقع 78% من تجار التجزئة تراجعا في الإيرادات خلال.2020، وكانت نسبة من توقعوا ذلك في مارس الماضي 82%.

وذكر أقل من ثلث التجار أنهم تضرروا بشدة من الأزمة لدرجة اضطرتهم إلى شطب عمالة.

وتعاني الشركات من تراجع حاد في الطلب في ظل استمرار التكاليف المرتفعة.

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