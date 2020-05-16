10 % من تجارة الشركات في ألمانيا تلاحقها الإفلاس

رغم التخفيف التدريجي للقيود المفروضة على الحياة العامة بسبب جائحة كورونا، أعرب 10% من تجار التجزئة في ألمانيا عن مخاوفهم من مواجهة الإفلاس.وفي استطلاع أجرته غرفة التجارة والصناعة الألمانية مطلع الشهر الجاري، وشمل نحو 10 آلاف شركة، ذكر 40% من المشاركين أنهم يعتزمون تقليص استثماراتهم هذا العام، وشكا نحو ثلث المشاركين من نقص السيولة المالية.وقال إيليا نوتناجل، من الإدارة التنفيذية للغرفة: "هذه نتيجة مفزعة"، مضيفا أن الحل السليم هو إطلاق حزمة إجراءات شاملة لتخفيف الأعباء عن الشركات.وتتوقع 50% من الشركات عودة النشاط الاقتصادي إلى طبيعته خلال هذا العام، ويتوقع 78% من تجار التجزئة تراجعا في الإيرادات خلال.2020، وكانت نسبة من توقعوا ذلك في مارس الماضي 82%.وذكر أقل من ثلث التجار أنهم تضرروا بشدة من الأزمة لدرجة اضطرتهم إلى شطب عمالة.وتعاني الشركات من تراجع حاد في الطلب في ظل استمرار التكاليف المرتفعة.