«القومي للمرأة» في زيارة لـ«صدر المعمورة» لمساندة الجيش الأبيض

أجرى فرع المجلس القومي للمرأة بالإسكندرية، اليوم، زيارة لمستشفى الصدر بالمعمورة، حيث قدمت عزة ماهر عضوة الفرع بزيارة برقيه شكر وتقدير للدكتور علاء الدخس مدير المستشفى، والطاقم الطبي بالمستشفى، وذلك تقديرًا لدورهم الوطنى العظيم وتضحياتهم الغالية فى التصدي لفيروس كورونا المستجد كوفيد ١٩.صرحت الدكتورة ماجدة الشاذلي مقررة فرع المجلس القومي للمرأة بالإسكندرية، أنه في ضوء توجيهات الدكتورة مايا مرسي رئيسه المجلس وإستمرارا لدور فرع المجلس بالإسكندرية في دعم الجيش الأبيض، حيث أنهم عون وسند لوطنهم في أشد الظروف محنة، وقد ضربوا المثل العظيمة في العمل الدؤوب، وتقدمهم في الصفوف الأولى لمواجهة انتشار فيروس كورونا بشجاعة وإيثار لا مثيل لهما.وقامت عضوة الفرع أثناء الزيارة بتوزيع الورود، وتقديم الشكر للفريق الطبي والتمريض، وجميع العاملين بالمستشفى.ووجهت تحية خاصة لطاقم التمريض بمناسبة اليوم العالمي للتمريض لأنهم يمثلون أسمى معاني التضحية والرحمة في سبيل رعاية المرضى وإعانتهم.وأعرب العاملون بالمستشفى عن سعادتهم وامتنانهم بهذه اللفتة الإنسانية الكريمة للمجلس مؤكدين استمراهم وصمودهم من أجل مكافحة الوباء. موجهين رسالة إلى المواطنين بضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية المتبعة لمنع انتشار الفيروس.