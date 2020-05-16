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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

توريد 122 ألف طن قمح بالصوامع في القليوبية

السبت 16/مايو/2020 - 03:11 م
قمح
قمح
نرمين محمود الدهان
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أعلن عربى عبد الحليم وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالقليوبية، استمرار أعمال توريد القمح من الفلاحين بصوامع وشون المحافظة، مشيرا إلى أنه وصل إجمالى ما تم استلامه حتى صباح اليوم السبت، 121635 طنا و246 كيلو من الفلاحين.

وأضاف مدير تموين القليوبية فى بيان له، أنه أيضا تم استقبال 21090 طن و576 كيلو قمح من الفلاحين بالشرقية بصوامع عرب الغليقات بالخانكة، وذلك نظرا لاكتفاء صوامع محافظة الشرقية من الكمية المحددة لها، وتم تحويلهم لأقرب صوامع وهي صوامع عرب العليقات بالخانكة.

وتابع، أنه تم تحديد 6 شون و3 صوامع لاستقبال القمح لموسم 2020، وهى الشركة القابضة للصناعات الغذائية ويتبعها صوامع مسطرد، وبنكرى الهدى 2 و3، وشونة مطحن بنها، والشركة المصرية للصوامع والمخازن يتبعها صومعة عرب العليقات وصومعة بنها، وبنك التنمية والائتمان الزراعى يتبعه هنجر شبلنجة، وهنجر شبين القناطر، وهنجر كفر شكر، وشونة كفر سعد بحيري.

وأوضح "عبد الحليم"، أنه يوجد بكل موقع لجنة مشكلة برئاسة مندوب من مديرية التموين بالقليوبية، وعضوية مندوبين من الزراعة، والصادرات والقبانية، والشركة، والجهة المسوقة، وذلك طبقا لضوابط استلام القمح لموسم 2020، مضيفا أن موسم استلام القمح يبدأ فى 15 أبريل الجارى ولمدة 3 شهور، مشيرا إلى أنه فى حالة ملئ السعة التخزينية للصوامع والشون والهناجر بالمحافظة يتم الغلق قبل الموعد المقرر لانتهاء الموسم.

وأشار، إلى أنه بدخول صوامع عرب العلقيات للعمل هذا الموسم والتى تصل سعتها الإجمالية 90 الف طن، بذلك يصل إجمالى السعة التخزينية للمحافظة هذا الموسم 183 ألف طن، على أن يتم العمل وفقا لمنشور وزارة التموين بالتنسيق مع الزراعة.

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