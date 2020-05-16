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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

حركة تداول السفن بميناء دمياط

السبت 16/مايو/2020 - 03:08 م
دمياط
دمياط
حسام فهمي
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استقبل ميناء دمياط، اليوم السبت، 4 سفن حاويات، و6 سفن بضائع عامة، بينما غادره 3 سفن حاويات و5 سفن بضائع عامة، ووصل إجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء 26 سفينة.

وقد شملت حركة الصادر من البضائع العامة 2907 أطنان يوريا و10314 طن رمل و3150 طن أسمنت و4900 طن فوسفات.

كما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 14385 طن حديد بلت، و2269 طن خشب زان، و16195 طن ذرة. ‎

بينما بلغ إجمالى حركة الصادر من الحاويات 310 حاويات مكافئة، تشمل فواكة (برتقال وفراولة وقرع عسل وعنب)، وخضروات (بطاطا)، وحاصلات زراعية (بصل وثوم)، يتم تصديرها إلى كل من المغرب وألمانيا وإنجلترا وهولندا وسلوفينيا.

بينما بلغ عدد الحاويات الواردة 148 حاوية مكافئة، وعدد الحاويات الترانزيت 1473 حاوية مكافئة.

ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء 118812 طنا، بينما بلغ رصيد القمح في مخازن القطاع الخاص 81804 أطنان.

كما غادر عدد 2 قطار بحمولة إجمالية 2655 طن قمح متجهين إلى صوامع شبرا وطنطا، في حين غادر عدد 1842 شاحنة، منها 670 شاحنة، بحمولة إجمالية قدرها 41743 من البضائع العامة.

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