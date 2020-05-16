أمطار رعدية تضرب الوادي الجديد

شهدت محافظة الوادي الجديد، اليوم السبت، أمطارا غزيرة تصل لحد السيول، مصحوبة ببرق ورعد يضرب سماء مركز الخارجة، أكثر مراكز المحافظة تأثيرًا بالأمطار، مع نشاط نسبي في حركة الرياح.ورفعت الأجهزة التنفيذية بالمحافظة درجة الاستعداد القصوي لمواجهة سوء الأحوال الجوية المرتقبة، واتخاذ كافة الاستعدادات اللازمة والتنسيق بين رؤساء المدن والأحياء ومركز عمليات المحافظة.ووجّه اللواء محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد، بضرورة توخى الحذر والتنسيق مع الإدارة العامة للمرور وهيئة الأرصاد الجوية لمتابعة درجة سقوط الأمطار على الطرق، وتجهيز رجال المرور والوحدات المحلية لإجراء عمليات غلق أو تحويلات بالطرق لمنع وقوع الحوادث المرورية حال زيادة نسبة الأمطار على الطرق الرئيسية والشوارع الفرعية.ويهيب محافظ الوادى الجديد بالسادة المواطنين توخي الحذر والالتزام بالسرعة المقررة على الطرق السريعة، وعدم الخروج من المنازل إلا فى حالات الضرورة القصوى، وذلك تزامنا مع حالة عدم الاستقرار في الأحوال الجوية المتوقعة اليوم.