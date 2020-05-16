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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

سياسي

توفير كمية جديدة من كمامات N95 للصحفيين

السبت 16/مايو/2020 - 03:02 م
كمامات N95
كمامات N95
الحسين عبيد
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وصلت الدفعة الثانية من الكمامات N95 الإنتاج مصانع الإنتاج الحربي إلى نقابة الصحفيين بعدما أعلنت لجنة الرعاية الاجتماعية والصحية، برئاسة أيمن عبدالمجيد عن توافرها.

يبذل رئيس اللجنة كل ما يمكن من جهد لإتاحة مستلزمات الوقاية والتعقيم للزملاء الصحفيين، وأسرهم، إلى جانب الشق العلاجي، أملًا في عبور تلك الأزمة بسلام.

أعرب رئيس اللجنة عن شكره للواء الدكتور، محمد العصار وزير الدولة للإنتاج الحربي، وفريق العمل بالوزارة، وفي مقدمتهم العميد محمود وهدان، والشركات التابعة لحسن التعاون، وتلبية احتياجات نقابة الصحفيين.

وتوفر لجنة الرعاية الاجتماعية والصحية، بداية من العاشرة صباح السبت المقبل، وحتى بدء إجازة عيد الفطر، يوميًا حتى الثالثة ظهرًا، المستلزمات التالية:

١- كمامات N95 بطبّة سعر ٢٠ جنيهًا.
٢- عبوة كحول 1 لتر إيثيلين 70% سعر ١٠٠ جنيه.
٣- عبوة 4 لتر هيدروكلويد الصوديوم مركز، لتطهير الأسطح سعر ٢٥ جنيهًا.

ويجرى التنسيق مع جهات معتمدة الجودة والتطهير، لتوفير كمامات مسطحة سعة 50 كمامة في العبوة.

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