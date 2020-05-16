«هيئة الكتاب» تتيح «حكايات الولاد والأرض» للقراء أونلاين

أتاحت الهيئة المصرية العامة للكتاب، كتاب"حكايات الولاد والأرض" للكاتب محمد نبيل، للتحميل مجانا على بوابة الثقافة المصرية بصيغة "pdf" مجانا على الرابط التالي.ويقدم الكتاب رصدا وتوثيقا لبطولات رجال الجيش والشرطة فى حماية أمن الوطن والمواطن والمجتمع من جماعات الشر وقوى الإرهاب المسلح على أرض سيناء بالأخص، وتأتي أهمية صدور الكتاب فى الوقت الراهن لتأكيد دور الأعمال الثقافية والتنويرية فى الوصول بروح بطولات الشهداء العظماء إلى النشء والمجتمع.