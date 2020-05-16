تجدد الاشتباكات بين مرتزقة أردوغان في عفرين السورية

تجددت الاشتباكات بين الفصائل الموالية لتركيا وبعضها البعض، اليوم السبت، بمحيط مدينة عفرين بريف حلب الشمالي.وأفادت مصادر محلية، بأن اشتباكات بالأسلحة المتوسطة والخفيفة وقعت منذ مساء أمس واستمرت حتى صباح اليوم بين الإرهابيين المدعومين من القوات التركية فيما بينهم في قريتي جولقان وفقيران في منطقة عفرين بريف حلب الشمالي.وذكرت وكالة الأنباء السورية الرسمية سانا، أن الفصائل الموالية لأنقرة أخفت حصيلة الاشتباكات فيما بينها.وأسفرت اشتباكات الجماعات المسلحة إلي تصاعد الاقتتال بين الإرهابيين بتهجير العديد من الأهالي من منازلهم لبعض الوقت.