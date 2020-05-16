بيطري الغربية: حملات التعقيم مستمرة بالتعاون مع الجهات المختصة

قال الدكتور حاتم كمال أنور، مدير مديرية الطب البيطري بمحافظة الغربية، إنه تم التنسيق بين الإدارة البيطرية بزفتي ومجلس المدينة، وذلك لشن حملات تطهير قرية ميت الحارون، الواقعة تحت العزل، بعد ظهور حالات إصابة بفيروس كورونا بها، وذلك بواسطة أطباء ومعاونين بيطريين.وأضاف وكيل الوزارة في تصريح خاص لـ "الدستور" أن المديرية قامت بتطهير الآلاف من المنشآت الحكومية، وكذلك المناطق والقرى التي ظهر بها حالات إصابة مثل "كفر جعفر، الهياتم، صفط تراب، ميت بدر حلاوة، عزبة المنشاوي، كفر الشيخ سليم، القيصرية، نهطاي "، وذلك من خلال التنسيق مع ديوان عام المحافظة والذي يوفر المواد المستخدمة في عمليات التطهير بجانب توفير كميات من الكلور من الهيئة العامة للخدمات البيطرية.وفي جانب متصل أعلن المحاسب أحمد عبد المقصود النحال، رئيس مركز ومدينة زفتى، بمحافظة الغربية، عن التنسيق مع إدارة أحد البنوك لتوفير سيارات بها ماكينات الصراف الآلى، وذلك لصرف مرتبات ومعاشات أهالى قرية ميت الحارون - الواقعة تحت الحظر الجزئي - كما تم توفير جميع السلع التموينية والتى تكفى لمدة 15 يوميًا.وأضاف في تصريح خاص لـ"الدستور" أنه بالتنسيق مع المهندس محمد أبو هاشم وكيل وزارة التموين بالغربية، يتم توفير سيارات الخضروات والفاكهة يوميًا لأهالى المناطق المعزولة بقرية ميت الحارون التابعة للمركز.وأشار إلى أن المجلس يقوم بشن حملات تطهير مرتين يوميا، لتطهير وتعقيم جميع شوارع القرية، كما تم التنبيه على جميع الأهالى بضرورة عدم الخروج إلا للضرورة القصوى حفاظا على حياتهم.وكان طارق رحمى محافظ الغربية، أكد على استمرار توفير الدعم الكامل للأهالى بقريتى القيصرية وميت الحارون بعد عزلهما جزئيا، إثر ظهور عدد من الحالات الإيجابية لفيروس كورونا المستجد.