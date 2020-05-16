مركز تدريب الأسنان بالمنصورة يختتم مؤتمره السابع أونلاين

اختتم مركز تدريب الأسنان بمديرية الشئون الصحية بالدقهلية فعاليات مؤتمره السنوى في نسخته السابعة والذى أقيم تحت عنوان "Stay safe... MDTC at home " بنظام الأون لاين.جاء ذلك تحت رعاية الدكتور سعد مكي وكيل وزارة الصحة بالدقهلية ودعم الدكتور اشرف العزب مدير عام إدارة اسنان الدقهلية وإشراف الدكتورة أماني اسماعيل مدير المركز والذى تم عبر ثلاث سلاسل من المحاضرات بنظام أونلاين تبث لايف.ومن جانبها قالت الدكتورة أمانى إسماعيل أن ذلك المؤتمر يعد التجربة الأولى للبث الإلكتروني وذلك فى إطار مراعاة سياسات مكافحة انتشار عدوى كورونا والذى لاقى استحسان عدد كبير المتابعين الذين قاربوا على 500 متابع.وأضافت أنه شارك فى فعاليات المؤتمر عدد كبير من أساتذة الجامعات وبلغو 14 استاذ جامعي في مختلف تخصصات طب الأسنان وتناول التقنيات الحديثة في علم طب الأسنان مشيرة إلى أن هذا يأتي ضمن النشاط العلمي للمركز لرفع الكفاءة والتعرف علي كل جديد في طب الأسنان.