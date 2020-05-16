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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

إصدار 17 نشرة فنية وإرشادية حول الزراعة والإنتاج الحيواني

السبت 16/مايو/2020 - 02:50 م
الحيوانات
الحيوانات
عبدالناصرمحمد
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أعلنت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، ممثلة في قطاع الإرشاد الزراعي، الانتهاء من إصدار ١٧ نشرة فنية وإرشادية متخصصة، في الأنشطة الزراعية المختلقة والإنتاج الحيواني، وذلك من خلال الإدارة المركزية للإرشاد الزراعي، والإدارة العامة للثقافة الزراعية، بالتعاون مع مركزي البحوث الزراعية والصحراء.

وقال الدكتور علاء عزوز رئيس قطاع الإرشاد الزراعي، إن ذلك يأتي ضمن الخدمات الإرشادية المتنوعة التي تقدمها الوزارة للمزراعين والمهندسين الزراعيين وكافة المعنيين بالشأن الزراعي على مستوى الجمهورية، في سبيل دعم المزارع المصري، لاتباع الممارسات الزراعية السليمة، لتحقيق أعلى إنتاجية محصولية، وبالتالي زيادة دخله ورفع مستوى معيشته.

وأشار إلى أن تلك النشرات الإرشادية تشمل كافة المعاملات الزراعية الجيدة للمحاصيل المختلفة، بداية من تجهيز التربة واختيار التقاوي، المناسبة لكل منطقة، وطرق الزراعة والري، والتسميد والمكافحة، نهاية بحصاد المحصول، كذلك النشرات الخاصة بالإنتاج الحيواني تشمل اختيار الأصناف والسلالات الجيدة، وطرق التربية المناسبة.

وشملت النشرات الفنية التي أصدراتها الإدارة العامة للثقافة الزراعية، "دليل الممارسات الزراعية الجيدة للنباتات الطبية والعطرية"، للدكتور إبراهيم محمد احمد بمعهد بحوث البساتين، فضلا عن "الأسس العلمية لتنشئة العجول الرضيعة" للدكتور ممدوح على السيد بمعهد بحوث الإنتاج الحيواني، و"إنتاج التفاحيات في مصر" للدكتور محمد عبد السلام جبر، والدكتورة ايمان صبحي عطالله، والدكتورة وسام احمد نبيل، والدكتور حامد محمود مختار بمعهد بحوث البساتين.

وتضم النشرات أيضًا: "استصلاح واستزراع الأراضي الملحية"، للدكتور أشرف احمد محمد بمركز بحوث الصحراء، و"المسطحات الخضراء"، للدكتور علاء عواد امين، والدكتور وليد محمد سعيد بمعهد بحوث البساتين، كذلك "إكثار أشجار الفاكهة"للدكتور احمد عبد الفتاح حسن بمركز بحوث الصحراء، و"العوامل المناخية وعلاقتها بجودة نمو وإنتاج وتسويق وتصدير البطاطس" للدكتور سمير محمود صالح، وعاصم عبد المنعم، بالمعمل المركزي للمناخ الزراعي، والدكتور محمد عواد سيد، ومعهد بحوث أمراض النباتات.
وتتيح الإدارة العامة للثقافة الزراعية، تلك المنشورات بأسعار رمزية من خلال مقرها الرئيسي ومنافذها.

كما شملت النشرات الإرشادية، الصادرة عن الإدارة المركزية للإرشاد الزراعي، "زراعة وإنتاج نخيل البلح" لمعهد بحوث البساتين، و"الأعلاف غير التقليدية"، و"إنتاج دجاج اللحم"، و"تسمين العجول"، و"تسمين الحملان"، و"تفريخ بيض الدواجن" لمعهد بحوث الإنتاج الحيواني، فضلا عن "زراعة وإنتاج القطن المصري" لمعهد بحوث القطن، و"زراعة وإنتاج الكتان"، و"زراعة وإنتاج الذرة الرفيعة"، و"زراعة وإنتاج الفول البلدى" لمعهد بحوث المحاصيل الحقلية.

وتتيح الإدارة المركزية للإرشاد الزراعي، تلك النشرات الإرشادية بالمجان للمزارعين والمهتمين بالشأن الزراعي من خلال مقرها، بالدقي.

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