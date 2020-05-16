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د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

توك شو

مصمم معارك «الاختيار»: لم نستعن بـ«دوبلير» إلا فى مشهد واحد

السبت 16/مايو/2020 - 02:48 م
الاختيار
الاختيار
ياسمين عباس
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قال أحمد أحمد عبداللاه، مصمم معارك مسلسل "الاختيار"، إن جميع مشاهد المسلسل صعبة، ولم تتم استعانة الممثلين بـ"دوبلير" إلا في مشهد واحد فقط، لافتًا إلى أن المشهد الوحيد الذي استخدم فيه الدوبلير، كان في لحظة قيام الثنائي أمير كرارة وعمرو سعد، بالقفز من عمارة إلى عمارة أخرى، وذلك لصعوبة الموقف.

وأضاف أحمد عبد اللاه، خلال لقائه ببرنامج "صباح الخير يا مصر"، المذاع على قناة مصر الأولى، اليوم السبت، أن المسافة بين العمارتين 4 أمتار، ولذلك لجأ إلى دوبلير حتى يظهر المشهد بشكل أفضل.

وأشار مصمم معارك مسلسل "الاختيار"، إلى أن ضباط الصاعقة الذين شاركوه في تصميم المعارك كانوا سعداء في العمل بسبب تخليدهم ذكرى أصدقائهم الأبطال، وكانوا حزانى أيضا بسبب تذكر تلك المواقف، منوهًا بأن ضباط الصاعقة كانوا يشعرون بالغضب كثيرا أثناء رؤيتهم مناظر التكفيريين.

مسلسل "الاختيار" بطولة أمير كرارة، أحمد العوضى، دينا فؤاد، سارة عادل، ضياء عبد الخالق، وعدد كبير من الفنانين وهم محمد إمام، آسر ياسين، محمد رجب، إياد نصار، كريم محمود عبد العزيز، ماجد المصرى، صلاح عبد الله، كريم عبد الخالق، محمد عز، ومها نصار وآخرين، تأليف باهر دويدار، وإخراج بيتر ميمى، وإنتاج شركة سينرجى. شاهد

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