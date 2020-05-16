لجنة الفتوى توضح 5 أحكام شرعية متعلقة بإخراج زكاة الفطر

أوضحت لجنة الفتوى بمجمع البحوث الإسلامية بالأزهر الشريف بعض الأحكام المتعلقة بإخراج زكاة الفطر.وأشارت اللجنة إلى أنه يجوز إخراج زكاة الفطر في شهر رمضان، ويستحب إخراجها قبل العيد، ويكره تأخيرها عن صلاة العيد.وأضافت اللجنة أنه يحرم تأخيرها حتى غروب شمس يوم العيد، وتبقى دينا في ذمة من وجبت عليه حتى يؤديها أو تؤدى عنه.