وكيل تموين الفيوم: السلع متوفرة ولا داع للقلق

قال سيد حرز الله، وكيل وزارة التموين بالفيوم، إن المديرية استعدت لاستقبال عيد الفطر المبارك من خلال تشكيل غرفة عمليات بالمديرية لتلقي أي شكاوى بخصوص التجمعات على المخابز البلدية.وأضاف حرز الله، في تصريح خاص ل"الدستور" أن المخابز البلدية تستمر في إنتاج رغيف الخبز المدعم أثناء إجازة العيد وصرف المطاحن حصة الدقيق 3 أيام مقدما للمخابز لتوفير الخبز المدعم للمواطنين، مع مراعاة الإجراءات الاحترازية ومنع التجمعات.وأوضح بأنه توجد حملات تموينية مكثفة ورقابة على الأسواق، ومتابعة إعلان الأسعار على السلع والمواد الغذائية بالأسواق والتأكد من مدى صلاحيتها، وشدد على مفتشي الإدارات التموينية ضرورة التأكد من الشروط الصحية للبائعين والالتزام بتطبيقها مع استمرار مرور الحملات التموينية على الجزارين.وأكد حرز الله، أن كافة السلع الغذائية متوفره بالسوبر ماركت، والبقالين، ومنافذ البيع، بأسعار مناسبة للمواطن، وأنه ليس هناك داعي للقلق ولتخزين السلع نظرا لتوافرها.