التحقيق مع «حرامى السجاد» بالقطامية

تباشر نيابة القاهرة الجديدة اليوم السبت التحقيق مع متهم تخصص نشاطه الإجرامي في سرقة السجاد من المنازل بمنطقة القطامية بالقاهرة الجديدة.واعترف المتهم بسرقته السجاد بمنطقة القطامية بالقاهرة الجديدة بهدف بيعه بمحل لبيع الأدوات المستعملة كما أقر باتجاهه للسرقة لمروره بأزمة مالية وبهدف الكسب والتربح.وكانت قوات الأمن بقسم القطامية قد ألقت أمس الجمعة القبض على لص تخصص في سرقة "السجاد" من المنازل بدائرة القسم في نهار رمضان، وتم تحرير المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيقات.كانت بداية الواقعة بتلقى قسم القطامية عدة بلاغات تفيد بتعرض أكثر من منزل لسرقة "السجاد" الخاص به، وبعد تفريغ كاميرات المراقبة تم تحديد المتهم "ح.ك" وإلقاء القبض عليه، وبمواجهته اعترف بارتكاب الجريمة وتم تحرير المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيقات.