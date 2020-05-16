الغضبان: بورسعيد تشهد حركة تنمية سياحية كبيرة

أكد اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، أن المحافظة تشهد حاليا حركة تنمية غير مسبوقة في مجال المشروعات السياحية بعد أن تم التوسع غربا بمشروعين عملاقين على شاطئ المنطقة ومشروعات مماثلة داخل المدينة، منها تطوير الكناري لتصبح قرية بالما وتضاهي كبرى القرى السياحية، وتتم إدارتها من خلال كبرى الشركات العاملة في مجال السياحة.جاء ذلك خلال تفقد محافظ بورسعيد لسير العمل بتطوير ورفع كفاءة قرية المرجان السياحية بمدينة بورفؤاد التابعة للجهاز التنفيذي للمنطقة الحرة، والتى تم تسليمها لشركة الرضوان للاستثمار والمقاولات بعد توقيع حق انتفاع مابين الجهاز والشركة والتى تعاقدت مع مجموعة هلنان العالمية والتى لها حق الإدارة والتشغيل رافقة خلالها المهندس محمد عبدة رئيس مدينة بورفؤاد، وأحمد موسي مدير الجهاز التنفيذي وممثلي شركة هلنان وتامر الحمزاوي ممثل شركة الإدارة المشاركة في المشروع.وأضاف المحافظ أن المحافظة تهدف في جميع المشروعات المحافظة إلى تقديم أفضل خدمة متميزة تقدم لزوار المدينة أو لأبنائها وتوفير فرص عمل لشباب المدينة، ونسعى جاهدين لوضع بورسعيد على الخريطة السياحية بإقامة مشروعات سياحية فى غرب المدينة وبورفؤاد وتطوير المنشآت الموجودة داخل المدينة ورفع كفاءتها وإسنادها لمن يستطيع أن يحول لمنتجات جاذبة بعدما كانت تعاني الإهمال.يذكر أن القرية تطل على شاطئ بورفؤاد وتبلغ مساحتها الإجمالية ٩٥ ألف متر مربع وتبلغ نسبة المبانى 20% فقط من إجمالى المساحة وتضم القرية 106 وحدة مصيفية 3غرف و88 وحدة فندقية 2 غرفة و76غرفة فندقية و7 فيلات و4 سويت فندقى و2 حمام سباحة ومسطحات خضراء متنوعة ومنطقة لألعاب الأطفال و4 كافتيريات ومطاعم و20 محل تجارى وقام مكتب الإيمان بعمل التصميمات والإستشارات الهندسية بصفته الإستشارى العام للمشروع وتبلغ مدة حق الانتفاع 25 عاما.ومن جانبة أكد " تامر الحمزاوى" مسئول شركة الإدارة أن حجم الاستثمارات فى المراحل الثلاث التى ستنتهى خلال عامين تبلغ ١٦٠ مليون جنيه وتستوعب القرية ١٠٠٠ نزيل يوميا وتم تنفيذ أكثر من ٤٠% من الأعمال.