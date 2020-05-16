ضبط مروجَيْ الحشيش بمركز طنطا

تمكنت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بمنطقة وسط الدلتا بطنطا، بالاشتراك مع مباحث مركز طنطا، اليوم السبت، من ضبط مسجلين خطر، بحوزتهما 36 طربة حشيش تزن 3 كيلو و600 جرام، بقصد الاتجار وقبل بيعها لعملائهم.كان اللواء محمود حمزة، مدير أمن الغربية، قد تلقى إخطارا من اللواء محمد عمران، مدير المباحث الجنائية، بتمكن العقيد حسام الجارحى، مفتش إدارة مكافحة المخدرات بوسط الدلتا، بالاشتراك مع الرائد توفيق شهوات رئيس مباحث مركز طنطا، من ضبط عاطلين " مسجلين خطر" حال تواجدهما بدائرة مركز شرطة طنطا، وبحوزتهما 36 طربة حشيش وزنت 3 كيلو و600 جرام، ومبلغ مالى، وهاتفى محمول، وتم التحفظ على المضبوطات.وبمواجهة المتهمين، اعترفا بحيازتهما للمخدرات بقصد الاتجار، وحرر محضر وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.