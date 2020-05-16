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رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

سياسي

برلماني: جامعة الجلالة اضافة مهمة للتعليم الجامعي في مصر

السبت 16/مايو/2020 - 01:22 م
حسين أبو جاد
حسين أبو جاد
كريمة أبو زيد و السيد السعدني
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أعرب حسين أبو جاد، عضو مجلس النواب، الأمين المساعد للشئون البرلمانية بحزب مستقبل وطن عن سعادته بما شاهده من إنجاز كبير فى مشروع جامعة الجلالة.

جاء ذلك خلال تفقد الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي وقيادات الوزارة لأعمال الإنشاءات بمقر جامعة الجلالة؛ للاطمئنان على سير العمل ومعدلات التنفيذ، مؤكدًا أن جامعة الجلالة ستكون إضافة مهمة في مسيرة التعليم الجامعي المصري.

قال أبو جاد، في بيان السبت، إن إشادة الدكتور خالد عبد الغفار بما تم تنفيذه وفقًا للجدول الزمني المحدد إنما هو دليل على التزام الحكومة بتكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي على سرعة الانتهاء من هذه المشروعات وإنجازها بمواصفات عالمية وفى توقيتات زمنية غير مسبوقة بهدف تحقيق طفرة حقيقية في تلك المناطق الاستراتيجية والمهمة في مصر.

أشاد بتأكيد وزير التعليم العالي والبحث العلمي بأن جامعة الجلالة صرح علمي متميز ونسعى إلى أن تكون جامعة رائدة محليًّا وإقليميًّا ودوليًّا تتسم بالتميز والابتكار في التعليم والبحث العلمي وأن منطقة هضبة الجلالة من المدن الواعدة التي تضخ الدولة فيها استثمارات ضخمة وأن المشاريع التعليمية هي في الأساس مشروعات تنموية ولذلك جاءت رؤية الدولة بالتوسع في إنشاء جامعات بمواصفات عالمية لإتاحة خدمة تعليمية مميزة بمصر.

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