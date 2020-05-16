خروج 5 متعافين جدد من مستشفى عزل إسنا (صور)

قال وليد الضوي مدير إدارة العلاقات العامة بمستشفى عزل إسنا، إن الفريق الطبي بالمستشفى نجح، اليوم السبت، في مساعدة 5 مصابين بفيروس كورونا على التعافي، وذلك بعدما أثبتت التحاليل المعملية الخاصة بهم تحول نتائجهم من إيجابية إلى سلبية.وأضاف خلال تصريحات لـ«الدستور» أن إجمالي حالات التعافي بلغ حتى الآن 348 متعافيا من بينهم متعافون مسنون، وسيدات وأطفال، وبذلك يصبح مستشفى إسنا في مقدمة مستشفيات العزل فيما يتصل بتحقيق أعلى معدل للشفاء، وتجاوز معدل 72% حتى الآن.وأشار إلى أن الفرق الطبية بمستشفى إسنا نجحت في مساعدة عدد كبير من مرضى كورونا على التعافي، وذلك من خلال إخضاعهم لرعاية طبية مستمرة على مدار 24 ساعة.وأوضح أن المستشفى دشن مبادرة جديدة تهدف إلى تحسين المناعة النفسية لدى المواطنين، وذلك من خلال الاستعانة بأحد الأطباء المختصين، وأن السبب الرئيسي وراء تدشين تلك المبادرة يرجع إلى أن الفترة الراهنة تتطلب من الجميع أن يكونوا في حالة نفسية جيدة، وعدم الاستسلام للقلق جراء انتشار فيروس كورونا، حيث إن الحالة النفسية تؤثر بشكل كبير على أداء الجهاز المناعي لجسم الإنسان.وأضاف أن المبادرة ستستعين بالدكتور أيمن حسن عبدالمطلب، والذي سوف يتفاعل مع المواطنين من خلال الصفحة الرسمية للمستشفى عبر موقع التواصل الاجتماعي الفيسبوك، وسيقدم لهم مجموعة من الإرشادات حول العوامل التي تساعد على تحسن الصحة النفسية، والكشف عن تأثير القلق والخوف على جهاز المناعة.وأشار إلى أن مستشفيات العزل تعتمد بشكل كبير خلال مرحلة علاج مرضى كورونا على الصحة النفسية، وتتبع العديد من الطرق للعمل على إبعاد أي قلق عن المرضى، من خلال تنظيم أنشطة ترفيهية بسيطة بداخل المستشفيات.وأكد على المواطنين بضرورة الالتزام بالإجراءات الوقائية والاحترازية للتصدي لتفشي فيروس كورونا، والبعد عن التجمعات، وارتداء الكمامة والقفازات الطبية للحفاظ على سلامتهم.