تحية برلمانية للقوات المسلحة بعد تصفية بؤرة إرهابية بسيناء

وجّه أحمد فؤاد أباظة، وكيل أول لجنة الشئون العربية بمجلس النواب تحية قلبية لأبطال القوات المسلحة الباسلة على نجاحهم فى تصفية بؤرة إرهابية بإحدى المزارع بشمال سيناء، وقتل 7 فرد تكفيرى تم القضاء على أحدهم أثناء تنفيذ المداهمة وعثر بحوزته على بندقية آلية، إضافة إلى القضاء على 6 أفراد آخرين أثناء محاولات الهروب وذلك من خلال تتبعهم بكاميرات المراقبة الأمنية واستهدافهم داخل أحد الأوكار وقتلهم جميعًا.قال أباظة، في بيان السبت، إن أبطال القوات المسلحة نجحوا أيضًا في ضبط عربة دفع رباعى وعَدد (3) دراجة نارية بدون لوحات معدنية تستخدمها العناصر الإرهابية واكتشاف وتفجير عدد (10) عبوة ناسفة وضبط وتفجير عدد (4) حزام ناسف وضبط عدد (3) بندقية آلية وبندقية قناصة و(3) مسدس 9 مم و(21) خزنة وكمية من الذخائر مختلفة الأعيرة وعدد (12) تليفون محمول أنواع و(4) جهاز لاسلكي و(5) شدة ميدانية.أكد أباظة أن اختفاء الإرهابيين من الجماعات الإرهابية والتكفيرية داخل المزارع أو الإنفاق التى حفروها داخل سيناء للاختباء بها خوفا من ابطال وبواسل القوات المسلحة لن يرحمهم من قدرة وذكاء العيون الساهرة فى معرفة أماكن اختبائهم للقضاء عليهم وتصفيتهم والثأر لشهداء مصر الأبرار، مشيرًا إلى أن سيناء ستكون مقبرة لجميع البؤر والخلايا الإرهابية ومصر كلها لن يهدأ لها بال حتى يتم تحريرها كلها من رجس ودنس الإرهاب والإرهابيين.