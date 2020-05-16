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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
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مصر

«سعفان»: تعيين 1391 شابًا بالإسكندرية بينهم 46 من ذوى الهمم

السبت 16/مايو/2020 - 01:14 م
سعفان
سعفان
دعاء جابر
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أعلن محمد سعفان، وزير القوى العاملة، تعيين 1391 شابًا منهم 46 من ذوى الهمم، بمنشآت القطاع الخاص بمحافظة الإسكندرية،  فضلا عن توفير 1185 فرصة عمل بشركات مدن المحافظة متاحه أمام شباب المحافظة لشغلها.

وأوضح وزير القوى العاملة، أنه تم صرف منحة الرئيس السيسى للعمالة غير المنتظمة لـ60 ألفًا و470 مستحقًا  بإجمالي مبلغ 30 مليونا و235 ألف جنيه  من خلال 135 مكتب بريد و3 مدارس، بالإضافة إلى 5 فروع للبنك الزراعي بالمحافظة، وذلك على مرحلتين من يوم 13 إلى 16 أبريل واستكمالها من يوم 26 إلى 30 أبريل الماضي.

تلقى وزير القوى العاملة، تقريرا بذلك من حسن الرداد، وكيل الوزارة مدير المديرية بإنجازات المديرية عن شهر أبريل الماضي: أوضح فيه أنه تم التفتيش في مجال السلامة والصحة المهنية على 87 منشأة، تفتيش دوري وحملات، وتحرير 96 محضرا للسلامة والصحة المهنية للمنشآت المخالفة بعد إعطائها المهلة القانونية لتوفيق أوضاعها وإزالة المخالفات.
وأشار إلي أن المديرية تلقت خلال شهري مارس وأبريل الماضيين 185 شكوى، منها 70 شكوي مستوفاة، وتم تحرير 58 محضرًا للمنشآت التي بت وجود مخالفات بها، وتبقى 57 شكوى تحت البحث.

وفي مجال التفتيش على المنشآت لضمان تطبيق كل الإجراءات الاحترازية للوقاية من انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19)، تم التفتيش على 213 منشأة من خلال مكاتب السلامة والصحة المهنية والتفتيش العمالي. 

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