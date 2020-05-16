أحمد فلوكس يغادر قسم الشيخ زايد بعد سداد الكفالة فى مشاجرته مع أفراد أمن

غادر الفنان أحمد فلوكس قسم شرطة الشيخ زايد، بعد دفع كفالة ألف جنيه، تنفيذا لقرار النيابة العامة بإخلاء سبيله، بعد تبادل الاتهامات مع أفراد أمن كومبوند سكنى، بالتشاجر والاعتداء، لمنعه من الدخول للقاء مطلقته بفيلتها، وغادر أفراد الأمن الثلاثة قسم الشرطة أيضا بعد دفعهم كفالة ألف جنيه.وقررت نيابة الشيخ زايد، إخلاء سبيل الفنان أحمد فلوكس وفرد أمن بكفالة مالية قدرها 1000 جنيه لكل منهما، على خلفية الاتهامات المتبادلة بالاعتداء بالضرب والسب والقذف، وطلبت تحريات الأجهزة الأمنية التكميلية حول الواقعة؛ للوقوف على ظروفها وملابساتها.واستمعت النيابة لأقوال أفراد أمن الكومبوند والذين اتهموا الفنان أحمد فلوكس بالاعتداء بالضرب علي زميلهم، والذين قالوا في التحقيقات، إنهم فوجئوا بالفنان يستقل سيارة سوداء اللون ماركة "مرسيدس" ويرغب في الدخول، ولكنهم استعلموا عن وجهته، وتبين لهم عدم وجود تصريح يسمح له بالدخول.وتابع أفراد أمن الكومبوند في التحقيقات، أنه بعدما رفضوا دخوله الكومبوند، فوجئوا به ينفعل عليهم ويعتدى عليهم بالضرب، مثلما ظهر في الفيديو الذي قدموه لجهات التحقيق، وأثبت تعرضهم للضرب، ونفوا ما جاء على لسان الفنان بأنهم اعتدوا عليه أو وجهوا له عبارات السب أو القذف، أو أتلفوا سيارته.فيما اتهم الفنان أحمد فلوكس في أقواله أمام النيابة، أفراد أمن الكومبوند بالاعتداء عليه بالضرب والسب والشتم، وإتلاف سيارته، كما اتهمهم بالتشهير به.