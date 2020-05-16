غرق شاب بترعة المقاصد لعدم إجادته السباحة بطنطا

لقي شاب مصرعه غرقا بترعة القاصد بالغربية، بعد أن سقط في الترعة لعدم إجادته السباحة.تلقى اللواء محمود حمزة مدير أمن الغربية، إخطارا من مأمور مركز قطور بورود إشارة لشرطة النجدة بغرق شاب فى ترعة القاصد، وعلى الفور انتقلت قوة أمنية وقوات الإنقاذ النهري، وتم انتشال الجثة، وتبين أنها لشاب يدعى "ج. ا" مقيم بعزبة السويفى، وانزلاقه فى الترعة وعدم إجادته السباحة.تم انتشال الجثة ونقلها لمشرحة مستشفى قطور المركزى، وحرر محضر بالواقعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.