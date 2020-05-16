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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

«البيئة» ترفع القمامة بمحيط مزار شجرة مريم بالمطرية

السبت 16/مايو/2020 - 01:08 م
مزار شجرة مريم
مزار شجرة مريم
أريج الجيار
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استجابت ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، للشكاوى الواردة للوزارة والأفرع الإقليمية والتحقق منها والتوصل إلى حلها للمحافظة على صحة المواطنين، مع اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

وعمل جهاز تنظيم وادارة المخلفات التابع للوزارة على رفع التراكمات المنتشرة أمام مزار شجرة مريم بالمطرية، استجابة لشكوى المواطنين حول تضررهم من هذه التراكمات.

وعلى الفور تم ارسال المعدات ورفع كافة التراكمات، واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لضمان عدم تجدد هذه التراكمات مرة أخرى.

وكثف جهاز تنظيم ادارة المخلفات أعماله في السيطرة على مقالب القاهرة والجيزة للحد من التلوث المحتمل الذي قد ينتج، ومتابعة التخلص الآمن من المخلفات.

وتهيب وزارة البيئة بالمواطنين الالتزام باجراءات الوقاية التى أقرها رئيس مجلس الوزراء وتعليمات وزارة الصحة، بالحرص على عدم إلقاء مخلفات الوقاية من قفازات وكمامات بالشوارع والأماكن العامة حفاظًا على صحة وسلامة المواطنين، والقائها في حاويات وسلات قمامة بعد غسلها وتقطيعها لضمان عدم استعمالها مرة أخرى.

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