توريد 200 ألف طن من القمح للصوامع والشون فى المنيا

أعلن اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، عن استمرار الوحدات المحلية بمراكز ومدن المحافظة، في أعمال توريد محصول القمح للصوامع والشون الحكومية، حيث بلغ إجمالي كمية الأقماح المحلية الموردة لموسم 2020 حتى اليوم السبت، 200270 طنا و378 كيلوجراما، بنطاق دائرة المحافظة، من خلال البنك الزراعي وقطاع المطاحن والقابضة للصوامع، منذ بدء عمليات التوريد في منتصف شهر أبريل الماضي.أكد المحافظ، ضرورة متابعة الوحدات المحلية بالتنسيق مع مديرية الطب البيطري أعمال تطهير وتعقيم مواقع استلام القمح ضمن الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا، أثناء عملية التوريد.قال الدكتور محمود يوسف، وكيل وزارة التموين، إن المساحة المنزرعة بالقمح هذا العام بلغت 249 ألف فدان، وأشار إلى أن المحافظة لديها 47 موقع شون وصوامع وهناجر لاستقبال الأقماح، وتستوعب ما يزيد على 400 ألف طن.