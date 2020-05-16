ارتفاع عدد المتعافين بعزل «العجمى» لـ114.. و355 لـ«المدينة الشبابية»

أعلن مستشفى العجمي النموذجي، لعزل مصابي فيروس كورونا بالإسكندرية، ارتفاع عدد المتعافين إلى 114 حالة، بعد خروج حالة تعافِ جديدة اليوم، بعد تماثلها للشفاء التام.وقالت الدكتور ميرفت السيد، مدير مستشفى العجمى النموذجى للعزل، إنه تم اليوم السبت، خروج حالة تعافِ جديدية من عزل العجمي، بعد أن جاءت نتيجة التحاليل الخاصة بها سلبية لمرتين متتاليتين ليرتفع عدد المتعافين إلى 114 حالة بعد تماثلها للشفاء التام.وأضافت لـ«الدستور» أن عدد الحالات المحولة للمدينة الشبابية في «أبي قير» ارتفع إلى 355، بعد نقل حالتين جديدتين اليوم، بعد استقرار حالتهما الصحية، واستكمال العلاج لكل حالة، لافتة أن الحالات المحولة سوف تخضع لفترة النقاهة والتأهيل النفسي، بعد استقرار حالاتها الصحية لحين ظهور نتائج الفحوصات النهائية، وتماثلها الكامل للشفاء.