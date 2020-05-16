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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

تطوير مركز معلومات ومنظومة التوثيق الإلكتروني بأسيوط

السبت 16/مايو/2020 - 12:12 م
اللواء عصام سعد
اللواء عصام سعد
أسيوط – محمد أبو شادي:
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أكد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط على ضرورة تطوير مركز معلومات المحافظة والمراكز الفرعية بالمراكز والأحياء.

وأشار محافظ أسيوط إلى البدء فى تطوير منظومة التوثيق الإلكتروني بمركز المعلومات ومتابعة أعمال تطوير أقسام مركز معلومات المحافظة والتوثيق الميكروفيلمي، وذلك تفعيلًا للبروتوكول المبرم بين محافظة اسيوط ومركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء.

جاء ذلك خلال لقائه مصطفى محمد إبراهيم مدير مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بالمحافظة.

واستعرض الوزير المحافظ سبل تطوير مركز معلومات المحافظة وإنشاء قاعدة بيانات ومعلومات للمحافظة فى كافة القطاعات وتحليل تلك البيانات للاستفادة منها فى مشروعات وخطط التنمية المستدامة وتقديمها للباحثين والدارسين بمختلف الجامعات والمراكز البحثية فضلا عن توثيق كافة المستندات والوثائق الرسمية بالمحافظة لحفظها وسهولة استرجاعها والاستفادة منها والحفاظ عليها من الضياع والتلف من خلال منظومة التوثيق الميكروفيلمى دعما لجهود الإصلاح والتنمية الاقتصادية والحفاظ على الوثائق الحكومية للاستفادة منها للتخطيط للمستقبل وتوفير بيئة خصبة معلوماتية للدارسين والباحثين.

وأشار مدير مركز المعلومات بالمحافظة إلى الدور الذي يقوم به مركز المعلومات وقسم التوثيق في حفظ المعلومات وتحديثها المستمر لتقديمها لمتخذي وصانعي القرار واتخاذ ما يلزم من إجراءات لإعداد الخطط المستقبلية والاستراتيجية لخدمة مصالح الدولة والمواطنين، لافتا إلى وجود قسم الذاكرة المؤسسية والذى تم تفعيله بالتنسيق مع مركز معلومات مجلس الوزراء لتحديث منظومة العمل فى الإدارات المحلية بالمحافظة والاستعانة بالعناصر البشرية المدربة.
اللواء عصام سعد
اللواء عصام سعد

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