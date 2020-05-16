3 شروط لضمان استقلالية محافظ «المركزي» في القانون الجديد

فرض قانون البنك المركزي الجديد عددًا من المحاذير على محافظ البنك المركزي، لضمان التزامه بالحَيدة والاستقلالية في قراراته، وذلك في إطار الشروط التي حددها القانون لتعيين المحافظ المقبل.وحسبما جاء في القانون المقرر استئناف مناقشته في الجلسة العامة غدًا الأحد، يحظر على محافظ المركزي امتلاك أي أسهم في إحدى الجهات المرخص لها، وكذلك أبنائه القُصّر، وفي حالة امتلاكه هو أو أي منهم، يتعيّن عليه التصرف فيها خلال شهرين من تاريخ التعيين أو تاريخ أيلولة تلك الأسهم لأي منهم.كما شدد القانون على عدم جواز الجمع بين عضويته في مجلس إدارة البنك ومجالس إدارة الجهات المرخص لها، أو تقديم خدمات مهنية أو استشارية لها.إضافة إلى ذلك وضع القانون عددًا من الشروط الأخرى، التي تعتبر معايير أساسية لاختيار محافظ البنك الجديد، أولها ألا يكون عضوًا في أي حزب أو كيان سياسي، أو يكون عضوًا في الحكومة، أو أن يكون من العاملين بإحدى الجهات المرخص لها، أو تكون له أو للجهة التي يعمل بها مصالح جدية تتعارض مع واجباته، أو تؤثر على حَيْدته واستقلاليته.كما ضم القانون عددًا من الشروط الأخرى المتبعة عند تقلد أي وظيفة عامة، والتي يتوجب توفرها في المرشح للمنصب، وأولها أن يكون مصريًا من أبوين مصريين، متمتعًا بحقوقه المدنية والسياسية، حسن السمعة لم تصدر ضده أي أحكام جنائية في جرائم ماسة بالشرف أو الأمانة، وألا يكون قد سبق فصله من العمل بإحدى الوظائف، أو شطب في إحدى النقابات بحكم تأديبي نهائي.