طقس الأحد.. الحرارة تصل إلى 44 مع سقوط أمطار





الأرصاد تعلن حالة الطقس

وأشارت الأرصاد إلى أنه ستسجل حالة الطقس اليوم متمثلة في درجة الحرارة 44 درجة مئوية على جنوب البلاد، موضحة أن السبب في تلك الموجة شديدة الحرارة هو تعرض البلاد لمنخفض السوداني الموسمي مصحوب برياح شمالية شرقية وجنوبية شرقية.





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درجات الحرارة اليوم: شديد الحرارة.. والقاهرة 40 درجة

وأوضحت أنه مع ارتفاع درجات الحرارة شهدت مناطق من جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر سقوط أمطار رعدية وأدت لحدوث سيول على بعض المناطق الأخرى، لافتة إلى أن تلك الأمطار مستمرة حتى نهاية هذا الأسبوع، ومن المتوقه احتمال سقوط أمطار خفيفة على القاهرة. وأوضحت أنه مع ارتفاع درجات الحرارة شهدت مناطق من جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر سقوط أمطار رعدية وأدت لحدوث سيول على بعض المناطق الأخرى، لافتة إلى أن تلك الأمطار مستمرة حتى نهاية هذا الأسبوع، ومن المتوقه احتمال سقوط أمطار خفيفة على القاهرة.

كشفت الدكتور إيمان شاكر، وكيل مركز الاستشعار عن بعد بهيئة الأرصاد الجوية، عن حالة الطقس خلال الأيام المقبلة موضحةً أن البلاد تتعرض لموجة شديدة الحراة بدأت منذ الأسبوع الماضي ومستمرة حتى نهاية هذا الأسبوع.وأضافت شاكر، خلال مداخلة هاتفية على فضائية "إكسترا نيوز"، أن درجات الحرارة أعلى من المعدلات الطبيعية من 5 لـ6 درجات مئوية، ومن المتوقع أن تسجل اليوم السبت درجة الحرارة العظمى 40 درجة مئوية على القاهرة، وبداية من الغد حتى نهاية الأسبوع ستتراوح الحرارة ما بين 42 و43 درجة على القاهرة.