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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

التضخم يقفز إلى 99% في السودان بسبب ارتفاع أسعار الغذاء

السبت 16/مايو/2020 - 11:52 ص
السودان
السودان
وكالات
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ارتفع معدل التضخم في السودان الى نحو 99 % في أبريل مقابل 82 % في الشهر السابق بسبب استمرار ارتفاع أسعار الغذاء، بحسب بيان للجهاز المركزي للاحصاء.

وقالت هذه الهيئة السودانية السبت إن "معدل التغيير السنوي (التضخم) سجل في أبريل 98،81 % مقارنة بـ 81،64% في مارس بارتفاع قدره 17،17%".

وعزا ارتفاع معدل التضخم إلى استمرار زيادة أسعار الغذاء مثل الزيوت والحبوب واللحوم والبقوليات واللبن والخبز.

ويعاني السودانيون منذ أشهر للحصول على الخبز ووقود السيارات والغاز المنزلي وتشهد منافذ هذه السلع طوابير انتظار طويلة.

ومنذ انفصال جنوب السودان عن السودان في 2011، يشهد اقتصاد البلاد ارتفاعا في معدّلات التضخم وتراجع قيمة الجنيه السوداني إثر فقدان عائدات نفطية كبيرة.

وأواخر 2018 اندلعت احتجاجات في مدينة عطبرة (350 كلم شمال العاصمة الخرطوم) نتيجة زيادة السلطات أسعار الخبز.

وسرعان ما اتسعت الاحتجاجات لتشمل كل أنحاء البلاد مع مطالبات إسقاط الرئيس السابق عمر البشير وهو ما استجاب له الجيش في 11 ابريل 2019.

كذلك تعاني البلاد من ارتفاع الدين الخارجي الذي بلغ وفقا لبيانات صندوق النقد الدولي، نحو ستين مليار دولار.

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