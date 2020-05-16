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د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

سياسي

إصابة طبيب من البدرشين بكورونا.. والأهالي: «لم يدخر جهدًا لخدمتنا»

السبت 16/مايو/2020 - 11:49 ص
طبيب البدرشين
طبيب البدرشين
الحسين عبيد
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تعرّض الدكتور محمد عبدالباسط الجابري، أحد الأطباء الأبطال في مستشفى حميات إمبابة للإصابة بفيروس كورونا المستجد أثناء تأدية واجبه، وتم حجزه فى الحجر الصحى بالمستشفى.

وقال أهالى مركز البدرشين بالجيزة إن الجابري لم يتوانَ لحظة فى خدمة أهالي المركز والقرى المحيطة بها دون أي مقابل ولم يدخر جهدًا فى السعى إلى مساعدة مصابي كورونا داخل المستشفى أو خارجه لأبناء قريته فى ميت رهينة والمناطق المحيطة فيها.

بدوره، أكد الدكتور أحمد الفخري، أحد أصدقاء الطبيب المصاب أنه تحدث مع الجابري، أمس قبل أذان المغرب بدقائق وطلبته للمساعدة فى حالة اشتباه بفيروس كورونا لأحد المعارف خارج قريتنا، ولم يتأخر ولم يقل له إنه مريض منذ أمس الأول، مؤكدًا قيامه بدوره فى الإرشاد بدون الإفصاح عن إصابته وأنه لم يتأخر فى أي وقت عن مساعدة الأهالى حتى وهو مريض.

ودعا أهالي مدينة البدرشين بالشفاء العاجل إلى الطبيب، مؤكدين أنه ضرب أفضل الأمثلة في العطاء الإنساني الذي يقوم به أبطال الجيش الأبيض الذين يعرضون أرواحهم لخطر الإصابة لإنقاذ المصريين دون تردد.

من ناحيته، طالب الجابري أهله وزملاءه بالدعاء له، مشددًا على ضرورة اتخاذ الإجراءات الاحترازية ضد فيروس كورونا اللعين.
طبيب البدرشين
طبيب البدرشين

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