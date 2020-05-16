لا شكاوى من امتحان الفيزياء بدمياط

تابعت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، سير عملية امتحانات نهاية العام الدراسي ٢٠٢٠٢٠١٩ للصف الأول الثانوى بمادة الفيزياء، والتى يؤديها ١٠٩٢٢ طالبا وطالبة إلكترونيًا عبر منصة الامتحانات التى أطلقتها وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى.وانتظمت العملية الامتحانية التى بدأت فى تمام التاسعة صباحا حتى الثانية عشر ظهرًا، حيث أوضح عادل عثمان مدير مديرية التربية والتعليم بدمياط عن المتابعة اللحظية لتسجيل حضور الطلاب وأدائهم الامتحانات، والاستعداد التام للتعامل الفورى مع أية مشكلات فنية يتم تلقيها بغرف عمليات ديوان المديرية والإدارات التعليمية.