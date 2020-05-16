إصابة 2 وضبط 7 في مشاجرة بين عائلتين بالدقهلية

أصيب شخصان بطلقات خرطوش في مشاجرة بين عائلتين بسبب خلافات على الجيرة بقرى كفر الغنامة التابعى لمركز بلقاس وتمكنت قوات الأمن من ضبط 7 أشخاص.وكان اللواء فاضل عمار مساعد وزير الداخلية لأمن الدقهلية قد تلقى إخطارا من اللواء سيد سلطان مدير المباحث الجنائية يفيد بورود بلاغ من أهالى قرية كفر الغنامة التابعة لمركز بلقاس بوجود مشاجرة بالأسلحة النارية بين عائلتين بالقرية ووجود مصابين.وبانتقال ضباط المباحث الى مكان البلاغ تمت السيطرة على المشاجرة وبالفحص تبين إصابة كلٍ من مصطفى السيد عبد الغفار عطوه ٦١سنة وتم نقله لمستشفي بلقاس وأحمد عز عبد العزيز ٢٩سنة أصيب وتم نقله للمستشفى الدولي.وبالفحص تبين أن وراء أصابتهم طلبة الدكروري ٣٥ سنة حيث أطلق عليهم طلقات خرطوش وتم القبض عليه بالإضافه إلى ٦ آخرين وتحرر عن ذلك المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة العامه لمباشرة التحقيقات.