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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

«الإفريقي للتنمية» يمول إنشاء جسرًا يربط الكاميرون وتشاد

السبت 16/مايو/2020 - 11:45 ص
البنك الأفريقي للتنمية
البنك الأفريقي للتنمية
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وافق مجلس إدارة البنك الأفريقي للتنمية، على تخصيص مبلغ 40 مليون يورو (26.2 مليار فرنك أفريقي) لتمويل مشروع إنشاء جسر يربط بين دولتي الكاميرون وتشاد على نهر "لوجون".

وأوضح تقرير صادر عن فريق إدارة المشروع في مجلس إدارة البنك الأفريقي للتنمية،أن الأموال المخصصة للمشروع تشمل تمويل أعمال إنشاء الجسر والطرق المؤدية إليه وإعداد دراسات الجدوى الخاصة بهذا المشروع.

ويعد هذا المشروع هو الثاني من نوعه للربط بين دولتي الكاميرون وتشاد بعد جسر نجويلي الذي يربط بين مدينة كوسيري في الكاميرون والعاصمة التشادية انجامينا.

وأشار التقرير إلى أنه من المنتظر أن يعزز بناء هذا الجسر، الذي يبلغ طوله 620 مترا، حركة التبادل التجاري بين دولتي تشاد والكاميرون كما سيقلل من زمن الانتقال بين البلدين وتكلفة نقل البضائع وتحسين مستوى إيصال الخدمات الأساسية لسكان الدولتين، كما يعزز أواصر الترابط الاجتماعي الثقافي بين البلدين.

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