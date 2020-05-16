إزالة 20 حالة تعد بالبناء المخالف في المنيا
السبت 16/مايو/2020 - 11:42 ص
المنيا ـ على حسينطباعة
قال اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، إن الوحدات المحلية بنطاق المحافظة نجحت أمس الجمعة، في إزالة 20 حالة تعد بالبناء، منها 6 حالة بناء مخالف بدون ترخيص لأحكام قانون 119 لسنه 2008 على مساحة 750 متر مربع.
كما تم إزالة 12 حالة تعد بالبناء على أراضي زراعية خاصة على مساحة 1704 متر مربع، وحالتي تعد بالبناء على أملاك الدولة علي مساحة 350 متر مربع، ليصل إجمالي حالات الإزالات الزراعية، والمباني، خلال الفترة من 25 مارس الماضي، وحتى أمس الجمعة، 808 حالة على الأراضي الزراعية، بمساحة 3911 فدان و18 قيراط و8 سهم، و2510 حالة إٔزالة مباني بمساحة 352644 متر مربع.
ووجه المحافظ، رؤساء الوحدات المحلية لمراكز ومدن المحافظة، بتكثيف تنفيذ عمليات الإزالة للمباني على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة، بالتنسيق مع أجهزة الأمن، والتصدي بكل حسم مع المخالفين.
وأكد المحافظ على ضرورة تكاتف جميع الجهات المعنية وتضافر الجهود وخاصة في الفترة الراهنة، مشيرًا إلى أن المحافظة تسخر كل جهودها للخروج بالوطن من هذه الأزمة.
كما تم إزالة 12 حالة تعد بالبناء على أراضي زراعية خاصة على مساحة 1704 متر مربع، وحالتي تعد بالبناء على أملاك الدولة علي مساحة 350 متر مربع، ليصل إجمالي حالات الإزالات الزراعية، والمباني، خلال الفترة من 25 مارس الماضي، وحتى أمس الجمعة، 808 حالة على الأراضي الزراعية، بمساحة 3911 فدان و18 قيراط و8 سهم، و2510 حالة إٔزالة مباني بمساحة 352644 متر مربع.
ووجه المحافظ، رؤساء الوحدات المحلية لمراكز ومدن المحافظة، بتكثيف تنفيذ عمليات الإزالة للمباني على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة، بالتنسيق مع أجهزة الأمن، والتصدي بكل حسم مع المخالفين.
وأكد المحافظ على ضرورة تكاتف جميع الجهات المعنية وتضافر الجهود وخاصة في الفترة الراهنة، مشيرًا إلى أن المحافظة تسخر كل جهودها للخروج بالوطن من هذه الأزمة.