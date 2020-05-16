إزالة 20 حالة تعد بالبناء المخالف في المنيا

قال اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، إن الوحدات المحلية بنطاق المحافظة نجحت أمس الجمعة، في إزالة 20 حالة تعد بالبناء، منها 6 حالة بناء مخالف بدون ترخيص لأحكام قانون 119 لسنه 2008 على مساحة 750 متر مربع.كما تم إزالة 12 حالة تعد بالبناء على أراضي زراعية خاصة على مساحة 1704 متر مربع، وحالتي تعد بالبناء على أملاك الدولة علي مساحة 350 متر مربع، ليصل إجمالي حالات الإزالات الزراعية، والمباني، خلال الفترة من 25 مارس الماضي، وحتى أمس الجمعة، 808 حالة على الأراضي الزراعية، بمساحة 3911 فدان و18 قيراط و8 سهم، و2510 حالة إٔزالة مباني بمساحة 352644 متر مربع.ووجه المحافظ، رؤساء الوحدات المحلية لمراكز ومدن المحافظة، بتكثيف تنفيذ عمليات الإزالة للمباني على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة، بالتنسيق مع أجهزة الأمن، والتصدي بكل حسم مع المخالفين.وأكد المحافظ على ضرورة تكاتف جميع الجهات المعنية وتضافر الجهود وخاصة في الفترة الراهنة، مشيرًا إلى أن المحافظة تسخر كل جهودها للخروج بالوطن من هذه الأزمة.