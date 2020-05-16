93 إصابة جديدة بكورونا في النمسا

أعلنت وزارة الصحة النمساوية تسجيل 93 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية؛ ليرتفع إجمالي الإصابات بالفيروس إلى 16 ألفا و201 حالة.وذكرت الوزارة - في بيان اليوم السبت - أن حالات الشفاء بلغت 14 ألفا و524 حالة، ويوجد بالمستشفيات 208 حالات منها 50 حالة في العناية المركزة بينما بلغت الوفيات 629 حالة، معبرة عن قلقها من عودة تزايد الإصابات بالفيروس في النمسا؛ حيث تم تسجيل 93 حالة جديدة في يوم واحد منها 48 حالة في العاصمة فيينا، بإجمالي إصابات 2934 حالة فيما لا يزال عدد الوفيات المرتبطة بالفيروس في العاصمة دون تغيير عند 144 حالة.