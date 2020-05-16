13 مخالفة خلال حملة تموينية على الأسواق بمركز دير مواس بالمنيا

وجه اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، باستمرار تكثيف الحملات الرقابية على المخابز البلدية والأسواق بجميع مراكز المحافظة بالتنسيق مع الجهات المعنية، لمتابعة الحالة العامة بالأسواق ومدى توافر السلع الغذائية، والتأكد من جودة الخدمات المقدمة للمواطنين مع اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.أضاف المحافظ، أن تلك الإجراءات تأتي بهدف إحكام الرقابة على كافة السلع التموينية، في ضوء الإجراءات الوقائية والاحترازية المتخذة من قبل الدولة لمواجهة فيروس كورونا المستجد، مشيرا إلى ضرورة الالتزام بتنفيذ القرارات الصادرة عن مجلس الوزراء وخاصة خلال الفترة الراهنة.من جانبها نفذت الوحدة المحلية لمركز ومدينة دير مواس حملة تموينية للمرور على الأسواق ومحلات البقالة، بالتعاون مع الجهات المعنية، وأسفرت الحملة عن تحرير 13 محضرا، منها 9 محاضر عدم وجود شهادة صحية، ومحضرين عدم إعلان، ومحضرين عدم نظافة.