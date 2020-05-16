13 مخالفة خلال حملة تموينية على الأسواق بمركز دير مواس بالمنيا

13 مخالفة خلال حملة تموينية على الأسواق بمركز دير مواس بالمنيا
السبت 16/مايو/2020 - 11:36 ص
المنيا ـ على حسينطباعة
وجه اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، باستمرار تكثيف الحملات الرقابية على المخابز البلدية والأسواق بجميع مراكز المحافظة بالتنسيق مع الجهات المعنية، لمتابعة الحالة العامة بالأسواق ومدى توافر السلع الغذائية، والتأكد من جودة الخدمات المقدمة للمواطنين مع اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.
أضاف المحافظ، أن تلك الإجراءات تأتي بهدف إحكام الرقابة على كافة السلع التموينية، في ضوء الإجراءات الوقائية والاحترازية المتخذة من قبل الدولة لمواجهة فيروس كورونا المستجد، مشيرا إلى ضرورة الالتزام بتنفيذ القرارات الصادرة عن مجلس الوزراء وخاصة خلال الفترة الراهنة.
من جانبها نفذت الوحدة المحلية لمركز ومدينة دير مواس حملة تموينية للمرور على الأسواق ومحلات البقالة، بالتعاون مع الجهات المعنية، وأسفرت الحملة عن تحرير 13 محضرا، منها 9 محاضر عدم وجود شهادة صحية، ومحضرين عدم إعلان، ومحضرين عدم نظافة.
أضاف المحافظ، أن تلك الإجراءات تأتي بهدف إحكام الرقابة على كافة السلع التموينية، في ضوء الإجراءات الوقائية والاحترازية المتخذة من قبل الدولة لمواجهة فيروس كورونا المستجد، مشيرا إلى ضرورة الالتزام بتنفيذ القرارات الصادرة عن مجلس الوزراء وخاصة خلال الفترة الراهنة.
من جانبها نفذت الوحدة المحلية لمركز ومدينة دير مواس حملة تموينية للمرور على الأسواق ومحلات البقالة، بالتعاون مع الجهات المعنية، وأسفرت الحملة عن تحرير 13 محضرا، منها 9 محاضر عدم وجود شهادة صحية، ومحضرين عدم إعلان، ومحضرين عدم نظافة.
حملة تموينية
حملة تموينية
حملة تموينية
حملة تموينية