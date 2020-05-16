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رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

سياسي

بدراوي يشيد بجهود القوات المسلحة في القضاء على بؤر الإرهاب

السبت 16/مايو/2020 - 11:32 ص
محيى بدراوي
محيى بدراوي
كريمة أبو زيد و السيد السعدني
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أشاد محيى بدراوي، مستشار الهيئة البرلمانية لحزب الوفد بجهود القوات المسلحة في التصدي للعمليات الإرهابية والإجرامية والقضاء على البؤر الإرهابية وتطهير الوطن من دنسها، مشيدًا بالجهود الكبيرة والتضحيات القتالية التي يقدمها أبطال القوات المسلحة والشرطة وهم يواصلون الليل بالنهار لحماية أمن الوطن واستقراره ويَقظتهم التامة واستعداداتهم القتالية العالية للتصدّي لكل من تسول له نفسه الاقتراب من أمن الوطن.

وقال بدراوي إن قواتنا المسلحة المصرية هي درع الوطن وفخر المصريين، وهم مَن يتصدون بكل قوة وحزم للجماعات والتنظيمات الإرهابية من أجل تحقيق الأمن والأمان والاستقرار والدفاع عن تراب الوطن والقضاء على بؤر الإرهاب وبتره من جذوره في منطقة سيناء.

وأضاف أن ما تم الإعلان عنه بالأمس لهو فخر لنا جميعًا وإنجاز يضاف لسلسلة الإنجازات التي سطرها التاريخ بأحرف من ذهب، في القضاء على بؤرة إرهابية بإحدى مزارع شمال سيناء، ومقتل 13 مسلحًّا وضبط عربة دفع رباعى وثلاث دراجات نارية تستخدمها العناصر الإرهابية واكتشاف وتفجير 10 عبوات ناسفة و4 حزام ناسف وضبط اسلحة نارية متنوعة وكمية من الذخائر مختلفة الأعيرة وأجهزة اتصالات لاسلكية.

ووجّه محيي بدراوي، المستشار البرلماني لحزب الوفد تحية إعزاز وتقدير للقوات المسلحة الباسلة على النجاحات المستمرة وقدرتها القتالية الكبيرة في حفظ الأمن والأمان والاستقرار للوطن.

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