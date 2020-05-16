انتشال جثة شاب غرق فى مياه البحر الصغير بالمنصورة

تمكن قوات الإنقاذ النهري بالدقهلية، اليوم السبت، من انتشال جثمان شاب غريق من مياه البحر الصغير بالمنصورة.وكان اللواء فاضل عمار، مساعد وزير الداخلية لأمن الدقهلية، قد تلقى إخطارًا من اللواء سيد سلطان، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ لمأمور قسم شرطة ثان المنصورة من بعض الأهالي بوجود جثة طافية بمياه البحر الصغير ما بين كوبري جديلة وكوبري مقابر جديلة.وبانتقال ضباط المباحث وقوات الإنقاذ النهرى لمكان البلاغ، تم انتشال الجثةـ وتبين أنها لشاب يدعى كريم حمدي قدورـ ١٨ سنة، ومقيم بمنطقة جديلة بالمنصورة، وبالفحص تبين أنه كان يقوم بالاستحمام فجرفه التيار مما أدى إلى غرقه.وتم نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى المنصورة الدولي تحت تصرفات النيابة العامةـ وتحرر عن ذلك المحضر اللازمـ وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيقاتـ والتى أمرت بتسليم الجثة لذويه وصرحت بالدفن لعدم وجود شبهة جنائية.