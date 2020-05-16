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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

سياسي

برلمانى يطالب بزيادة الاعتمادات المالية لتنفيذ «صرف المنيا»

السبت 16/مايو/2020 - 11:32 ص
عمرو غلاب
عمرو غلاب
كريمة أبو زيد - السيد السعدني
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طالب عمرو غلاب، عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، أمين حزب مستقبل وطن بالمنيا، بضرورة الانتهاء من مشروعات الصرف الصحي المتوقفة بالمحافظة، مشيرًا إلى أن نسبة الأعمال التي تم تنفيذها قليلة للغاية.

شدد في بيان السبت، على ضرورة إتاحة الاعتمادات المالية اللازمة لجهاز مياه الشرب والصرف الصحي لاستكمال باقي المشروعات المتوقفة، ومن بينها محافظة المنيا.

ولفت عضو مجلس النواب، إلى أن المنيا واحدة من المحافظات المهملة في مشروعات الصرف الصحي، وهو الأمر الذي يتطلب من الحكومة منحها النسبة الأكبر من هذه المشروعات، لا سيما في ظل معاناة الأهالى فى أغلب المناطق على مستوى المحافظة بسبب غياب الصرف الصحي.

وأوضح عضو اقتصادية النواب أن الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى، أعلنت في ديسمبر من العام الماضى 2019 عن تنفيذ 28 مشروعًا للمناطق الريفية، لخدمة نحو 477 ألف نسمة، بما نسبته 10 % من سكان المناطق الريفية، وكذلك إجراء تجارب التشغيل لـ5 مشروعات صرف صحى بالمناطق الريفية، لخدمة 64 ألف نسمة، بما نسبته 1.3% من سكان المناطق الريفية، بخلاف 26 منطقة ريفية تتمتع بخدمات الصرف الصحى، يقطنها 545 ألف نسمة، بما نسبته 11.4% من سكان المناطق الريفية بالمحافظة.

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