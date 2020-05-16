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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

بهجات والنجار يتابعان العمل بالإسكان الاجتماعي في أكتوبر الجديدة

السبت 16/مايو/2020 - 10:34 ص
أكتوبر الجديدة
أكتوبر الجديدة
محمد إبراهيم
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قام المهندس كمال بهجات، مساعد نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لقطاع التنمية وتطوير المدن، بجولة تفقدية بمنطقة الـ800 فدان بمدينة 6 أكتوبر الجديدة، يرافقه المهندس عادل النجار، رئيس جهاز المدينة، ومسئولو الجهاز، وذلك لمتابعة سير العمل والموقف التنفيذي بمشروع الإسكان الاجتماعي بقطاع (د) بالمنطقة.

وتفقد المهندس كمال بهجات، ومرافقوه، الوحدات السكنية وَأعمال المرافق وتنسيق الموقع بالإسكان الاجتماعى بقطاع "د"، وطالب المهندس كمال بهجات، بتكثيف معدلات العمل وتوفير المعدات والعمالة اللازمة لسرعة تسليم باقي الوحدات السكنية المخصصة للمواطنين في أسرع وقت، وبكفاءة وجودة عالية في التنفيذ.

من جانبه، أشار المهندس عادل النجار، إلى أن منطقة الـ800 فدان تعد واحدة من كبري المناطق التي تضم عددًا كبيرا من وحدات مشروع "الإسكان الاجتماعي" بالجمهورية، حيث تصل الوحدات بها إلى نحو 42 ألف وحدة سكنية، موضحا أنه تم الانتهاء من تنفيذ 37968 وحدة، وجارٍ الانتهاء من تنفيذ باقي الوحدات بالمشروع. وأضاف رئيس جهاز مدينة 6 أكتوبر الجديدة، أن المنطقة مقسمة إلي ٤ قطاعات يضم كل قطاع كافة الخدمات التعليمية والصحية والرياضية والدينية اللازمة لسكان كل قطاع.

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