إطلاق صفحة صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري بـ«فيسبوك» اليوم

صرح الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بأن صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، يُطلق اليوم السبت، صفحته الرسمية عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، للتواصل مع المواطنين، وذلك استكمالًا لحزمة الخدمات الإلكترونية التي أطلقها الصندوق على مدار الفترة الماضية، وكان آخرها إطلاق بوابة خدمة العملاء C Services.وأكدت مي عبدالحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، أن الصفحة الجديدة عبر موقع "فيسبوك" هي الصفحة الرسمية والوحيدة للصندوق على مواقع التواصل الاجتماعي، من خلال الرابط التالى (www.facebook.comshmffeg)، ولا توجد صفحات أخرى تابعة للصندوق.وأشارت الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، إلى أن صفحة الصندوق على الفيسبوك، ستكون قناة اتصال جديدة ما بين الصندوق والمواطنين، تضاف إلى القنوات الأخرى مثل مركز خدمة العملاء call center، وغيرها من الخدمات الإلكترونية التي أطلقها الصندوق مؤخرا.وقالت مى عبدالحميد، إن الصفحة الرسمية للصندوق على الفيسبوك، ستقدم عدة خدمات للمواطنين، ومنها اطلاعهم على جميع الأخبار والإعلانات الجديدة الخاصة بالوحدات السكنية، واستقبال شكاوى واقتراحات المواطنين حول مشروعات الإسكان الاجتماعي بالمحافظات، وسيتم التعامل معها من قِبَلِ الإدارات المختصة داخل الصندوق.وأضافت، أن الصفحة ستقوم أيضًا بعرض فيديوهات وتقارير مصورة حول مشروعات الإسكان الاجتماعي في محافظات الجمهورية المختلفة، مما يوضح الأشكال النهائية للوحدات التي تم الانتهاء من تنفيذها أمام المواطن، بجانب نشر فيديوجراف لأبرز الخدمات المقدمة عبر الصندوق، والأوراق والخطوات المطلوبة للتقدم لإعلانات الإسكان الاجتماعي المختلفة، بالإضافة إلى عرض تصميمات إنفوجراف متنوعة تبرز مستوى التطور والإنجاز في جميع المشروعات التي يُشرف عليها الصندوق بمحافظات الجمهورية، وكذا نشر تصميمات وفيديوهات تشرح للمواطن كيفية الاستفادة القصوى من جميع الخدمات المُقدمة من الصندوق.وأكدت الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، أن الصندوق يهدف إلى أن تصبح الصفحة الرسمية للصندوق هي المصدر الرئيسي والأول لحصول المواطنين على المعلومات حول كل ما يخص الصندوق، وتكون وسيلة لتواصل المواطنين مع الصندوق، مشيرة إلى أن إطلاق الصفحة الجديدة يأتي بالتزامن مع إطلاق الإعلان الـ13، والذي يشمل وحدات سكنية في محافظات الوجهين البحري والقبلي.