العراق: مقتل وإصابة 5 من عناصر الحشد الشعبي في ديالي

أعلنت خلية الإعلام الأمني العراقي اليوم السبت، مقتل 3 عناصر مِن الحشد الشعبي وإصابة اثنين، بالقرب من معبر الميته بمنطقة حاوي العظيم في محافظة ديالى.وذكرت الخلية - في بيان أوردته الوكالة الوطنية العراقية للأنباء - أن مجموعة إرهابية فجرت عبوة ناسفة استهدفت اللواء 23 بالحشد الشعبي، وعلى إثرها حدث اشتباك بين قوة من الحشد الشعبي والمجموعة الإرهابية؛ ما أدى إلى مقتل ثلاثة وإصابة اثنين مِن عناصر الحشد.وفي سياق متصل، أعلن مصدر أمني عراقي قيام عناصر داعش الإرهابية بالهجوم على ناحية يايجي بالقرب من قرية قزليار؛ ما أسفر عن مقتل أحد عناصر الشرطة، كما قامت عصابات داعش الإرهابية بإطلاق نارعلى نقطة تفتيش الشيخ إبراهيم في قضاء الدجيل جنوبي محافظة صلاح الدين، ما أدى إلى مقتل عنصر من الشرطة وإصابة آخر.