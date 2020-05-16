ارتفاع إصابات كورونا في إسبانيا إلى 230 ألف

ارتفع عدد الحالات المؤكدة بالإصابة بفيروس كورونا المستجد في إسبانيا إلى 230183 حتى الساعة السابعة والنصف صباحًا بتوقيت مدريد، طبقًا لبيانات جمعتها جامعة "جونز هوبكنز" ووكالة "بلومبرج" للأنباء.وبلغ عدد الوفيات بسبب الفيروس في إسبانيا 27459، بينما وصل عدد المتعافين إلى 144783.وذلك بعد مرور حوالي 15 أسبوعًا منذ تسجيل أول حالة إصابة في إسبانيا، طبقًا لما ذكرته وكالة "بلومبرج" للأنباء اليوم السبت.يُشار إلى أن فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19) ظهر في أواخر ديسمبر 2019 بمدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.