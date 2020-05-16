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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

الزراعة: تحليل 50 ألف عينة خضروات وفاكهة مُعدة للتصدير

السبت 16/مايو/2020 - 09:30 ص
خضروات
خضروات
عبدالناصرمحمد
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قال الدكتور أشرف المرصفي مدير المعمل المركزي لمتبقيات المبيدات بوزارة الزراعة، إن المعمل منذ أول يناير الماضي حتى الآن، قام بتحليل 50 ألف عينة خضر وفاكهة معدة للتصدير للسوق الخليجية، لافتا إلى أنه تم سحب 120 ألف عينة في العام الماضي، ومن المتوقع أن يصل عدد العينات إلى 150 ألف عينة تصديرية.

وأضاف في تصريحات للدستور، أن القدرة الاستيعابية لتحليل العينات بالمعمل 1200 عينة يوميا وأن العينات تمثل شحنات للمصدرين من الخضار والفاكهة والسلع الغذائية ويتم تحليلها من متبقيات مبيدات وعقاقير بيطرية وميكروبيولوجي وأفلاتوكسينات وهي مادة مسرطنة للكبد.

وأشار إلى أن وضع المبيدات غير الآمن الذي نستهلكه سنويا يمثل من 5 إلى 6٪ من المبيدات والتي تتعدى الحدود الآمنة ناتجة عن سوء الاستخدام، محذرا من تناول الفاكهة مع بداية الموسم خاصة ورق العنب والعنب، لافتا إلى أن المعمل المركزي لمتبقيات المبيدات تقدم بمذكرة للسيد القصير وزير الزراعة لإقامة محطة لتعقيم الصادرات الزراعية من الملوثات.

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