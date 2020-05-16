حظك اليوم.. برج القوس السبت 16 مايو 2020

قدمت خبيرة الأبراج جاكلين عقيقي، حظك اليوم السبت، وفيما يخص برج القوس قالت:مهنيًا: حذار الخداع وتسلّح بالصبر وتحاش المتملّقين والمغرضين، وحاول أن تسامح وتنسى لأن المستقبل كفيل بإنصافك.عاطفيًا: العلاقة بالشريك على أفضل ما يرام هذه الأيام، لا تفسح في المجال أمام المغرضين لتعكيرها.صحيًا: قد تكون عرضة لارتفاع مفاجئ في الضغط وعدم انتظام دقات القلب جراء التعب المفرط.وتعد قراءة البرج اليومي الخاص بك من أفضل الطرق لمعرفة ما ينتظرك حسب التوقعات وتأثير النجوم والكواكب على حياتك، كما أن معرفة حظك اليوم وقراءة برجك ما هي إلا محاولة توقع للمستقبل ومشاكله حسب موضع النجوم وزواياها لمساعدتك على اتخاذ القرار الصحيح أحيانًا.