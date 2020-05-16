حظك اليوم.. برج الجوزاء السبت 16 مايو 2020

قدمت خبيرة الأبراج جاكلين عقيقي، حظك اليوم السبت، وفيما يخص برج الجوزاء قالت:مهنيًا: الشفافية مطلوبة هذا اليوم، وحاول أن تنافس بهدوء لئلا تخسر كل شيء في لحظة تسرع، عندها لن ينفع الندم.عاطفيًا: حاول أن تستمتع بكل لحظة مع الحبيب فأنت تدرك أنّ هذه اللحظات لا تعوّض.صحيًا: قدّر المصاعب التي قد تواجهك في حال أمعنت في إهمال وضعك الصحي على المدى المنظور.وتعد قراءة البرج اليومي الخاص بك من أفضل الطرق لمعرفة ما ينتظرك حسب التوقعات وتأثير النجوم والكواكب على حياتك، كما أن معرفة حظك اليوم وقراءة برجك ما هي إلا محاولة توقع للمستقبل ومشاكله حسب موضع النجوم وزواياها لمساعدتك على اتخاذ القرار الصحيح أحيانًا.