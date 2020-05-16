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السبت 16 مايو 2020 الموافق 23 رمضان 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الأبراج اليوم

حظك اليوم.. جميع الأبراج الفلكية السبت 16 مايو 2020

السبت 16/مايو/2020 - 09:00 ص
حظك اليوم
حظك اليوم
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قدمت خبيرة الأبراج جاكلين عقيقي، حظك اليوم السبت، لجميع الأبراج الفلكية على النحو التالي:

الحمل
مهنيًا: حاول ألا تفقد السيطرة على الأمور، وهذا سيفيدك في مهماتك المقبلة بغية معرفة اختيار المناسب منها.
عاطفيًا: السعادة هي عنوان المرحلة المقبلة، ويريح الشريك كثيرًا اهتمامك الزائد به.
صحيًا: خذ المبادرة للقيام بكل ما يبعد عنك المشكلات الصحية أو يصيبك بعوارض مزعجة.

الثور
مهنيًا: تحرّر من القيود المفروضة عليك كي يمكنك أن تقدم عملًا أفضل، وتتقدم خطوات نحو الأمام بغية تحقيق طموحاتك الكبيرة.
عاطفيًا: بعض الانفعالات غير مبرّرة، وهي تؤدي الى تأزيم العلاقة بالشريك وإلى نهاية غير سعيدة.
صحيًا: عليك أن تتنبّه أكثر لمواعيد التمارين الرياضية، فهي توفر لك راحة كبيرة.

الجوزاء
مهنيًا: الشفافية مطلوبة هذا اليوم، وحاول أن تنافس بهدوء لئلا تخسر كل شيء في لحظة تسرع، عندها لن ينفع الندم.
عاطفيًا: حاول أن تستمتع بكل لحظة مع الحبيب فأنت تدرك أنّ هذه اللحظات لا تعوّض.
صحيًا: قدّر المصاعب التي قد تواجهك في حال أمعنت في إهمال وضعك الصحي على المدى المنظور.

السرطان
مهنيًا: يحمل إليك هذا اليوم الحظوظ والتطوّرات الإيجابية والحصول على مركز مرموق في العمل.
عاطفيًا: يرتاح بالك اليوم بعد فترة صعبة من الضغوط واجهتك والشريك وكادت تقضي على أي أمل بالمستقبل.
صحيًا: تبدو واثقًا بنفسك ومرتاحًا نفسيًا وجسديًا بفعل المواظبة على ممارسة الرياضة.

الأسد
مهنيًا: تتعزّز علاقة شخصية وتتاح لك الفرصة للمصالحة ولترتيب العلاقات المهنية وغيرها من الأمور، وتتوصل إلى فتح قنوات جديدة من التعاون.
عاطفيًا: باستطاعتك والشريك الوصول الى نقاط مشتركة بينكما بغية التخلص من التناقضات الكثيرة.
صحيًا: تحاول الاستعانة بأشخاص عانوا مثلك البدانة لتتعلم من تجربتهم كيفية التخلص منها.

العذراء
مهنيًا: تشعر ببعض الارتباك وبضرورة إنجاز أعمالك بلا تسويف وتأجيل لأن الأمر لم يعد يحتمل أكثر من ذلك.
عاطفيًا: تشتد عزيمتك ويزداد رونقك وتقوم بدور المحب على أكمل وجه وتطلّ على الشريك بحلّة جديدة.
صحيًا: واجه تحديات الحياة بثقة عالية بالنفس ولا تضعف أمام المشاكل البسيطة.

الميزان
مهنيًا: توقّع الكثير من المفاجآت المفرحة في العمل والتي تشعرك بالطمأنينة والأمان والثقة العالية بالنفس.
عاطفيًا: ترفض الحوار أو التفاوض، خفف من مواقفك الحازمة وافسح في المجال للحوار مع الشريك.
صحيًا: من الضروري للتخلص من التشنجات ممارسة بعض أنواع الرياضة كالمشي أو الركض أو السباحة.

العقرب
مهنيًا: يوم جيد من الاتصالات الواسعة والصداقات والمشاريع الناجحة في مجالك المهني، وتتلقى سيلًا من الاتصالات المهنئة بنجاحك.
عاطفيًا: قد تجد نفسك أمام امتحان صعب، لكنّ ذلك قد يساعدك على اختبار مشاعرك العاطفية الحقيقية في مواجهة المصاعب.
صحيًا: ابتعد عن المغالاة في وضع الشروط للقيام بأي نشاط رياضي، وضعك الصحي لا يحتمل ذلك.

القوس
مهنيًا: حذار الخداع وتسلّح بالصبر وتحاش المتملّقين والمغرضين، وحاول أن تسامح وتنسى لأن المستقبل كفيل بإنصافك.
عاطفيًا: العلاقة بالشريك على أفضل ما يرام هذه الأيام، لا تفسح في المجال أمام المغرضين لتعكيرها.
صحيًا: قد تكون عرضة لارتفاع مفاجئ في الضغط وعدم انتظام دقات القلب جراء التعب المفرط.

الجدي
مهنيًا: مشروع مهم تحدد على أثره آفاق المرحلة المقبلة في العمل، وهذا ما يساعدك على تحقيق مستقبل أفضل.
عاطفيًا: لا تستهن بأفكار الشريك لمساعدتك في حل قضية طارئة، فهو قادر على ذلك أكثر مما تتوقع، وعليك الانتظار لترى بنفسك.
صحيًا: حاول أن تقصد الملاعب الرياضية ومشاهدة بعض المباريات لتشجيع فريقك المفضل.

الدلو
مهنيًا: قد تحصل على عائدات غير متوقعة، وتزداد حماستك وتدفعك الى التركيز على مشروع واعد جدًّا.
عاطفيًا: تهتم بعلاقة عاطفية جديدة تستوجب دراسة متأنية، وتتوقع بعض الأخبار الجيّدة التي تثلج قلبك وتريح أعصابك إلى أقصى حد.
صحيًا: عليك استشارة اختصاصي التغذية بشأن البدانة التي أصبحت عبئًا ثقيلًا يجب التخلص منه.

الحوت
مهنيًا: فرص كبيرة للكسب المادي ولمشاريع جديدة، فيتحسن الوضع المالي وتتخلص من أعباء جاثمة على كتفيك.
عاطفيًا: لا تبدو هذا اليوم مهتمًا بما يفعله الشريك، وهذا خطأ، فقد يكون لديه ما يساعدك في بعض الأمور العالقة.
صحيًا: أنت المسؤول عن تدهور وضعك الصحي بسبب إهمالك وعدم أخذ النصائح الطبية على محمل الجد.

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